A város első falfestményét 2018-ban adták át, a Kőfaragók terén található nagy falfelületen. A harmincöt méter széles és nyolc méter magas alkotás az 1900-as évekbeli félegyházi főutca arculatát tükrözi. A város lakóinak visszajelzései egyöntetűen pozitívak voltak, és az ide érkezők is rendre megcsodálják az alkotást. Ennek tükrében a városvezetés úgy döntött, hogy újabb festménnyel díszítenének egy tűzfalat ahelyett, hogy reklámfelületté változtassák. A Dr. Holló Lajos utcai posta melletti parkolót találták alkalmasnak erre a célra. A városházát és a virágos városközpontot ábrázoló háromszáz négyzetméteres monumentális festményt a Színes Város Csoport szakemberei készítették Rigó Tibor, fotográfus fényképe alapján.

Elkészült Kiskunfélegyháza új falfestménye

Forrás: Csányi József Facebook-oldala

Üde színfoltja a városnak az új falfestmény

Az átadó ünnepségre 2023-ban került sor, ahol Csányi József polgármester már megemlítette, hogy a városvezetés további helyszíneken is gondolkodik hasonló falfestményekben. Nem is kellett sokat várni: a napokban újabb tűzfal kapott új életet, aminek helyszínére és témájára Bense Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője tett javaslatot.

Félegyháza harmadik falfestményét szintén a Színes Város Csoport művészei készítették. Flór Péter, a kivitelező csoport főtitkára elmondta, hogy az alkotás látványtervét Szepessy Zsófia készítette. Az alapgondolat az Alföld vízgazdálkodásának fontosságára való figyelemfelhívás volt. A képen egy félegyházi motívumokkal díszített ruhát viselő fiatal lány látható, aki egy erdőt és a kép elé ültetett fát öntöz egy felhőből. Péter kérdésünkre elmondta, hogy minden munkájuknak megvan a szépsége és a nehézsége is. Jelen esetben egy zártabb környezetben kellett megvalósítani a munkájukat, legalábbis a másik kettőhöz képest. A falfestmény kivitelezése előtt az épület szigetelését is elvégezték. A munka nehezét a terület beépítettsége adta – tette hozzá a főtitkár, így állványok hiányában alpintechnikával oldották meg a feladatot. Kiskunfélegyháza új falfestményének kivitelezéséről videó is készült, amit Csányi József polgármester közösségi oldalán tett közzé.