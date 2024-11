– Huszonötféle szaloncukorral neveztünk az idén. Az Év szaloncukra szakmai kategóriában a Frittmann vörösboros málnás szaloncukor a második, míg a – Pilvax-Petőfi 200 sós karamellás kávés szaloncukrunk a harmadik helyezést érte el – nyilatkozta hírportálunknak Szervánszky Judit, a Szent Korona Cukrászda egyik tulajdonosa.

A Szent Korona Cukrászda két édessége az Év szaloncukra versenyen a szakmai zsűri második és harmadik helyezését kapta meg. A felvételen Szervánszky Judit, és fia, Kende a Szent Korona Cukrászdában

Fotó: Barta Zsolt

Az Év szaloncukra versenyen nagy neveket is maguk mögé utasítottak

Mint mondta, rendkívül büszke a díjakra, mert ebben a kategóriában a szakma ismert személyiségei bíráltak. A verseny szakmai kategóriájába 170 gyártó nevezett, így a legismertebbek is, mint például a Stühmer vagy a Szamos cég. E két utóbbit a soltvadkerti cukrászda a verseny ezen kategóriájában maga mögé utasította. Mint a cégvezető elmondta, a három termék között egy-egy pont volt a különbség. A szakmai kategóriába csak ezt a két szaloncukrot nevezték Soltvadkertről a Magyar Édességgyártók Szövetsége versenyére.

Az ételérzékenységgel küzdőkre is gondolnak

Most, hogy készülnek a karácsonyra huszonnégy fele szaloncukorral kedveskednek a vásárlóknak az üzletben. Újdonságként növényi tejcsokoládés termékük is van, mivel gondoltak a tejérzékenyekre és a vegánokra is. Rajtuk kívül a cukorbetegek is fogyaszthatnak szaloncukrot, ugyanis két termék közül választhatnak.

Szervánszky Judit elmondta, hogy együttműködnek a Schiszler Pálinkaházzal – két pálinkás ízesítésű termék erejéig –, illetve a Frittmann Borászattal is jó kapcsolatokat ápolnak. Két boros ízben gondolkoztak a verseny előtt, és végül a neves pincészet cabernet borával készítették el a dobogós szaloncukrot. Az ínyencségeket a férjével és a testvérével kóstolja mindig a versenyek előtt, így történt ez most is.

Még több csokoládé készülhet a cukrászdában

Advent idején sem csökken jelentősen a cukrászda forgalma, mondta Szervánszky Judit. Sokan éppen a nevezett édességek miatt jönnek Soltvadkertre, a napokban Budapestről telefonáltak, hogy van-e szaloncukor, mert innét vásárolnának. Illetve mivel télen is készítenek fagylaltot, emiatt is látogatnak sokan Soltvadkertre.