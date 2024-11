A pénteki összefoglalónkban is hozzuk olvasóinknak a legfrissebb híreket. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy Lázár János Bajára látogatott, kiderült, hogy két díjat is hazavihetett az Év szaloncukra versenyről egy vadkerti cukrászda és egy videót is láthat, hogyan varázsoltak Kecskemét főterére ünnepi hangulatot.

A Szent Korona Cukrászda két édessége az Év szaloncukra versenyen a szakmai zsűri második és harmadik helyezését kapta meg. A felvételen Szervánszky Judit, és fia, Kende a Szent Korona Cukrászdában

Fotó: Barta Zsolt

Díjazták az Év szaloncukra versenyen a vadkerti finomságokat

Ahogy tavaly úgy az idén is sikert aratott a Magyar Édességgyártók Szövetsége versenyén a soltvadkerti szaloncukor. A Szent Korona Cukrászda két édessége az Év szaloncukra versenyen a szakmai zsűri második és harmadik helyezését kapta meg a héten.

Lázár János: egyedülálló lehetőséget kap a fejlődésre Baja

Vidéképítő turné keretében látogatott Bajára Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki a város vezetésével és Zsigó Róbert országgyűlési képviselővel közösen egyeztetett a település jövőjét érintő fejlesztési tervekről. A plenáris ülésen olyan régóta várt fejlesztések, beruházások kerültek napirendre, amelyek évek óta várnak megvalósításra, és amelyek Baját nemcsak infrastrukturálisan, hanem gazdaságilag is új szintre emelhetik.

Így előzhetjük meg a lakástüzeket az adventi időszakban

December elsején, vasárnap gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Egyre több helyen felkerülnek a karácsonyi fények is, sőt, sokan már november végén, december elején a karácsonyfát is felállítják. Annak érdekében, hogy az adventi ünnepkör ne végződjön tragédiával, előzzük meg az ilyenkor jellemző lakástüzeket, fogadjuk meg a katasztrófavédelem tanácsait!

Befektetés a jövőbe: ingyen jutnak notebookhoz a félegyházi diákok

Az idei tanévben is folytatódott az egész országot érintő tanulói notebook kiosztási program. A Klebesberg Központ által megvalósított Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű európai uniós projekt keretében Kiskunfélegyházán 379 diák jut notebookhoz térítésmentesen. A hivatalos átadó ünnepséget pénteken tartották meg a Móra Ferenc Gimnáziumban.