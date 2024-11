– A református temetőben található dunapataji emberalakos fejfákra azt mondhatjuk, hogy az egyik legkarizmatikusabb, legemberközpontúbb fejfatípus. Köszönhető ez annak, hogy a két utolsó fejfafaragó, akiket ismerünk, Imri János és apósa, Dani Sándor nagyon jó arányérzékkel, ízléssel faragták meg ezeket. A Kárpát-medencéből ismerünk sok emberalakos fejfát, a patajihoz hasonlóak is vannak, itt a közelben is, például Szabadszálláson, vagy távolabb, Baranyában. Ezeken is az itteniekhez hasonlóan van fej, nyak, törzsforma, de ahogy megfaragják a hajat, vállat is egy kicsit, ilyen kialakítással nincs máshol. Nagyon fontos ezeknél a fejfáknál, hogy az arányokat hogyan jelenítik meg – magyarázza Schill Tamás Péter muzeológus, a Pataji Múzeum vezetője.

Pataji emberalakos fejfák a Pataji Múzeumban

Fotó: Zsigmond Enikő

Az emberalakos fejfák illeszkedtek a természethez

– A két említett fejfakészítő bognármester, fafaragó volt, jó arányrendszerrel alakították ki nemcsak a fejfákat, hanem a szerszámaikat és egyéb tárgyaikat is. Rajtuk kívül is faragott még egy-két ember, de a legszebb, egyedi stílusjegyeket hordozó fejfákat ők készítették. Ezenkívül több olyan feliratfaragás is maradt ránk, amiről egyértelmű, hogy az ő kezük munkája. Az ő kézügyességük, intellektusuk találkozott az itt élő közösség igényével, így maradhatott ránk ez a páratlan kincs – mondja.

A fejfa felépítése fejrész, nyak, törzs, a fejrészben díszes koszorúban szomorúfűz, gyermek esetében letört rózsabimbó, a nyakrészen négy kis körben hatágú csillag, vagy másfajta többágú csillag, napmotívum, a törzsrészen pedig rövid szöveg, adatok. „A pataji fejfák nem sok lehetőséget adtak arra, hogy kifejezzék az elhunyt vagyoni helyzetét, státusát. Harmonikusan illeszkedtek a természethez, amelyből valók vagyunk, és amelybe egyenlőként teremtődtünk” – fogalmaz a muzeológus.

1956 emlékére fejfa alakú emlékművet avattak

Schill Tamás Péter közel harminc éve, 1997-ben írta össze, fotózta és listázta ezeket, azóta kutatja a témát. Ekkor publikált is erről, akkor még közel kétszáz ilyen fejfa volt a dunapataji temetőben, plusz körülbelül harmincat a különböző múzeumokban őriznek. Az általa ismert legrégebbi 1884-ből való, Olasz Lajos református tanító fejfája. Míg 1997-ben még több mint kétszáz emberalakos sírjelről szólt a muzeológus publikációja, mára ennek egy része az enyészeté lett, napjainkban körülbelül százhúsz-százharminc körüli a számuk.