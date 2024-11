Szusit készítettek a Magyar Ilona kisdiákjai a MyThai étteremben

Füleki Anita tanítónő mindig próbálja érdekessé tenni a tanórákat a kecskeméti Magyar Ilona Általános Iskolában. Ezúttal a 3/B osztályosokat a szusikészítés fortélyaiba avatta be egy szusimester segítségével a kecskeméti MyThai étteremben.

Vuits Viktor Kalocsán és Pakson is kupaspecialista lett

A Paksi FC évek óta nagyon szépen építkezik a labdarúgó NB I-ben, a klub az előző idényben történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy a bajnoki ezüstérem után a Magyar Kupát is megnyerte. A sikereknek egy kalocsai szereplője is van Vuits Viktor személyében, aki játékosként a Kalocsai FC-ben töltött el nagyon szép éveket, majd fiatalon visszavonulva belevágott az erőnléti edzői szakmába. Pakson végül meg is találta számításait.

Századik születésnapot ünnepeltek a félegyházi idősek otthonában

Irigylésre méltó szellemi és fizikai állapotban ünnepelhette századik születésnapját Kordás István. A jeles évforduló alkalmából családja, a Csanyi úti idősek otthona dolgozói és lakói, valamint a város vezetősége nevében Balla László alpolgármester köszöntötte a százéves ünnepeltet, aki évtizedeket letagadhatna a korából. Rendhagyó módon beszédet is mondott a keddi születésnapi ünnepségen.