Sokan gyászolják az elhunyt Baráth Józsefet

Nyugdíjba vonulása után is művészként tovább alkotott, rendszeresen voltak kiállításai. – Amit csinálok, azt örömmel teszem, kedves nekem. Azt gondolom, ami nekem szép, talán másnak is az és szívesen megnézné, ezért mutatom meg őket egy kiállításon. Az elmúlt évtizedekben végigjártam Halas minden utcáját, rengeteg tájképet készítettem. Most viszont nem másolom a természetet, hanem azt komponálom meg, ami a gondolataimban van, ma így születnek az alkotásaim – mondta 90 éves korában a művész.

A művésztanár kedden, életének 96. évében halt meg egy rövid lefolyású betegség következtében. Baráth József búcsúztatásáról családja később intézkedik, amelyről tájékoztatják a nyilvánosságot.