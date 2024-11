Szép eredmény 1 órája

Az élhetőségi rangsor legjobbjai között van több Bács-Kiskun vármegyei járás

Az MBH Index idén is elkészítette az ország 175 járásának élhetőségi rangsorát, hogy így képet adjon arról, milyen vonzó lehet az adott terület a lakosság számára, ami jelentős hatással bírhat a lakáspiaci keresletre. Az előző évekhez hasonlóan a szakértők ezúttal is az oktatási, egészségügyi, kulturális, munkaerőpiaci és bűnözési jellemzőket, a vásárlási lehetőségeket, valamint a lakóingatlanok megfizethetőségét vették alapul az élhetőségi rangsor összeállításakor. A listára felkerült Bácsalmási, Kecskeméti, Kiskunmajsai és Tiszakécskei járás is.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

Az elmúlt évekhez hasonlóan az élhetőségi rangsort 2024-ben is Budapest vezeti, amelyet egy járásként kezel a felmérés. A fővárost nagyobb lemaradással követi a két helyet javító Debreceni járás. A második helyezettől kezdődően azonban már csak nagyon kicsi különbségek jellemzők a top 10-be került járások között: a második helyen szereplő Debreceni és a tizedik Érdi járás között kevesebb mint négy pont a különbség. A különböző vizsgált tényezők alapján összeállított élhetőségi pontszámok szerinti első 10 járás közé a hatodik helyre bekerült a Bácsalmási járás is. Az élhetőségi rangsor szerint Bács-Kiskunban a Bácsalmási járás áll az élen

Forrás: shuttestock.com / illusztráció Megfizethetőség A megfizethetőségi mutató az éves jövedelmekből vásárolható lakásnégyzetméterek alakulását mutatja egymáshoz képest egy 0 és 100 közötti skálán. A 100-as pontszámot az a járás kapja, ahol a legnagyobb lakást lehet vásárolni az adott járásra jellemző jövedelemből. A mutató két ok miatt lehet magas, vagy a lakásárak nagyon alacsonyak, vagy a jövedelmek nagyon magasak az adott területen. Országos viszonylatban jellemzően a lakásárak között nagyobbak a különbségek, mint a jövedelmeknél mérhető, így a legmagasabb pontszámú járásokban inkább kisebb települések találhatók, ahol ugyan alacsonyabbak a munkabérek, de nagyon olcsón lehet ingatlanhoz jutni. A lakások megfizethetősége alapján képzett lista elején sok, korábban is az élen elhelyezkedő járás szerepelt, még ha az egymáshoz viszonyított sorrendek módosultak is. Az idén második helyen zárt a Bácsalmási járás, míg a negyedik a Jánoshalmi járás lett. Az élhetőségi rangsor bűnözései mutató szerint Top 10-ben a Tiszakécskei járás Az MBH Index elemzői a bűnözési mutató előállításához az elmúlt 365 napban elkövetett, 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számát vették figyelembe, 1-100-ig terjedő skálára helyezve aztán a számokat, ahol a maximális 100 pontszám a legbiztonságosabb járást jelenti. A Top 10 közé bekerült a 2023-hoz képest új belépőként a 10. helyen végző Tiszakécskei járás. A bűnözési pontszámokat nézve a legkedvezőbb helyzetben az ország délkeleti járásai voltak az elmúlt egy év adatai alapján, míg kevésbé magas pontszámokat az észak-magyarországi régió járásai kaptak.

Bács-Kiskunban a Bácsalmási járás áll az élen Az MBH Index elemzői az idén is megvizsgálták, hogy az egyes vármegyékben melyek voltak a legmagasabb élhetőségi pontszámmal rendelkező járások. A kelet-magyarországi járások közül a legjobb eredménnyel idén is a Debreceni járás végzett, ami az országos listán a legjobb 10 közé került, illetve szintén bekerült a legjobbak közé a Bácsalmási járás is, amely Bács-Kiskunban az első, a vármegyében őt követi a második helyen Kiskunmajsa. Vármegyeszékhelyek Ahogy az országos listát, úgy a vármegyeszékhelyek között is Budapest állt az élen az élhetőségi rangsorban, pontszáma jelentősen magasabb volt a második helyezetténél is. Az első négy helyezett sorrendje ugyanakkor nem változott az idei évre, Veszprém lett a második, harmadik helyen Pécs végzett, míg negyedik lett Győr. Szekszárd zárt az 5. helyen, míg Székesfehérvár 6. lett. Jellemző azonban, hogy a lista 3. és 6. helyezettje között különösen kicsi a különbség, mindössze párpontos eltérésről van szó. A lista utolsó hat helyén történt ugyan némi átrendeződés, de jellemzően ugyanazok a városok foglalják el, mint az előző évben. Az élhetőségi rangsorban a top 19-ből 18. lett Kecskemét 39,6 ponttal.

