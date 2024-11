A jó hír, hogy kezelhető az ekcéma. Az eredményes kezeléséhez, a gyógyuláshoz azonban elengedhetetlen a teljes háttér felkutatása, mely nem egy vagy kettő alkalmat jelent, hanem akár több hónapos megfigyelést is. Arra kértük dr. Oroján Iván bőrgyógyászt, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház bőrosztályának vezető főorvosát, mutassa be az ekcéma hátterét és kezelési lehetőségeit.

A bőrbetegségeket komolyan kell venni. Az ekcéma pontosan egy olyan betegség, mellyel egész évben találkozhatunk.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Mi is az az ekcéma?

Az ekcéma egy civilizációs ártalom, egy allergia eredménye. Szemmel jól látható bőrgyulladás.

– Ma már elég gyakori betegség az allergia. Régen ilyen nem volt a tanyán élő emberek körében. Az elterjedése a genetikai adottsághoz is köthető, plusz a környezeti ártalmakhoz. Változó, hogy kinél, mi váltja ki, pontosan nem lehet megmondani – jegyezte meg az elején dr. Oroján Iván bőrgyógyász szakorvos. – Allergiát kiváltó ok lehet például a háttérsugárzás, a konzerváló szerek, az ételfesték, a túlzott gyógyszerfogyasztás, vagy bármi. Ezek a bélrendszeren keresztül befolyásolják a immunrendszert, mely sokféle betegség kiváltó okai lehetnek, mint például felső légúti megbetegedések, gyomor-bélrendszeri allergiák, bőrbetegségek, különböző étel intoleranciák. Ide tartozik az ekcéma is.

Gyerekek is érintettek

Ma már a gyerekek egy része atópiás dermatitisszel, azaz extra száraz, irritálható bőrrel születnek. Szerencsére 80 százalékuk ezt kinövi, de belőlük később lehet például más allergiával szenvedő, szénanáthás is.

Baj, ha a bőr védekező funkciója megsérül

Bőrbetegséget, így ekcémát okozhatnak a kozmetikai készítmények is.

– A drogériákban sokféle csodás dolgot árulnak, de mindig a patika tisztaságú minőségre kell törekedni. Ha egyszer már beindul egy folyamat, megsérül a bőr barrier funkciója, azaz a bőr védekező rétege, akkor már nagyon sérülékeny. Nehéz visszaépíteni. Bőr átjárhatóvá válik kívülről-befelé, vírusok, gombák, baktériumok számára. Ez a bélrendszerre is igaz. Mindez pedig olyan szinten tudja az immunrendszerünket érzékenyíteni, hogy utána túlérzékenyekké válunk olyan dolgokra is, amire normál esetben nem lennénk – tette hozzá dr. Oroján Iván.