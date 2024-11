A különböző kerámiákat a kézműves műhelyben készítik, amely kedvelt hely a gondozottak számára. Mindig teltházzal működik, és egyszerre 10–15 fő tud foglalatoskodni. Ebben a kerámiaműhelyben működik majd az új égetőkemence, amit Bányi Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Fülöp Róbert polgármester és Szakál Aurél, a Kiskunhalasi Rotary Club soros elnöke adtak át a Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun vármegyei vezetőjének, Ádám Zsuzsának.

Díjakat is nyertek a kerámiákkal

Elsősorban a jó kézügyességű, kreatív ellátást igénybe vevők részére lett kialakítva a műhely, ahol persze a gyengébb képességű ellátottak is találnak számukra megfelelő feladatot, például agyaggolyókat készítenek. Az új kemencének köszönhetően bővíteni tudják a kerámiakészítésben részt vevők számát azzal, hogy a régi kemence egy másik telephelyen lesz beüzemelve. Nemcsak a kerámiakészítés folyamata népszerű, hanem az itt készülő egyéb termékek is, amelyeket vásárokban, rendezvényeken és az intézményen belül értékesítenek. Az elkészült termékek a bacsbarka.hu oldalon, továbbá a „Bárka” fejlesztő Foglalkoztató és az Esélyt mindenkinek Tompai Foglalkoztató Facebook-oldalon is megtekinthetők.

Az elmúlt években kerámiatermékeiket különböző pályázatokon is megmérettették. Így a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által hirdetett „Az én fejlesztő fogim pályázat” termék kategóriájában 2022 óta minden évben dobogós helyezéseket értek el.