Dr. Svébis Márk is próbára tette tudását a Legyen Ön is Milliomosban

A kecskeméti kötődésű orvos is játszott csütörtökön a TV2 Legyen Ön is milliomos! című kívzjátékában. Az I. típusú cukorbeteg fiatalok támogatásával is foglalkozó Dr. Svébis Márk belgyógyász és diabetológus édesapja a népszerű orvosigazgató volt.

A TV2 Legyen Ön is milliomos! kvízjátékában csütörtök este másodikként ült a játékos székbe dr. Svébis Márk, biatorbágyi belgyógyász és diabetológus. A kecskemétiek és környékbeliek számára ismerős lehet az orvos neve, hiszen a méltán híres és elismert, néhány éve elhunyt dr. Svébis Mihály kórházigazgató fiáról van szó. Dr. Svébis Márk a Legyen Ön is Milliomosban

Fotó: TV2 Kecskeméten nőtt fel Dr. Svébis Márk hírportálunknak elmesélte: Kecskeméten nőtt fel, érettségi után tanulmányai miatt elköltözött, csak a hétvégéket töltötte otthon. 25 éves koráig kecskemétinek vallotta magát, ma már azonban biatorbágyinak. Ritkán, de hazajár Kecskemétre. Feleségével már három kislányuk van, egy ötéves, egy hároméves és egy nyolc hónapos. Terveznek egy negyedik babát is. A négyes szám ugyanis mindkettejük életében meghatározó és kedves. Nyereményét megosztotta volna Dr. Svébis Márk belgyógyász és diabetológus kapcsolatban áll az I. típusú cukorbeteg fiatalok sportolását támogató alapítvánnyal. Vallja, sportolni fontos. Nagy nyeremény esetén a felét nekik ajánlotta volna fel. Sajnos csak a fix. 250 ezer forintot sikerült elvinnie, mivel egy Karib tenger kalózai filmes kérdésnél elvérzett. Dr. Svébis Márk jól érezte magát a műsorban A forgatás élményei kapcsán elmondta: egy barátja ajánlására jelentkezett a műsorba. Sosem tartotta magát az általános műveltség területén nagyon pengének, sokkal inkább saját szakterületein kiemelkedő. Ennek ellenére jól érezte magát a műsorban. Hozzátette: kívülről minden könnyűnek tűnik, de ott a székben azért izgul az ember. Palik László jó fej, korrekt és segítőkész volt, egy nagyon szimpatikus személyként maradt meg élményeiben. Ráadásul dr. Svébis Márk még Palik László segítségét is igénybe vette az egyik kérdésnél, aki megerősítette a doktor elképzelését és a válasz is jó lett.

