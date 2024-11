Tavaly nyolc csapat nevezett a disznóvágásra, most szintén legalább ennyi baráti társaságot várnak a rendezők. A hideg beköszöntével a disznóvágások is egyre gyakoribbak. A böllérek és csapataik verseny keretében összemérik tudásukat, hogy kihirdettessék kik lesznek az év legjobbjai. A verseny mellett egy másik megméretést is tartanak, ugyanis a csapatok pálinkáinak a minőségét is bírálja majd egy zsűri.

A bócsai disznóvágáson mindig kiváló a hangulat, pláne egy két féldeci elkortyolása után

Fotó: Barta Zsolt / archív-felvétel

A munka egyben olyan közösségi esemény, amely keretében azok, akik szeretik a disznóvágások hangulatát és a friss sülteket, kóstolójegyek vásárlásával ízlelhetnek a csapatoknál finomságokat.

Reggel 6-kor pálinka-elfogyasztással indul a nap, majd 6.30-kor szúrják le a kiszemelt disznókat. Egy órával később már meg lehet kóstolni a sült vért, majd 10.30-kor fellép a Halas Táncegyüttes, 11-kor pedig a Bócsai Boróka Általános Iskola diákjai mutatkoznak be egy műsorban. 14 órakor az óvodások, egy órával később a Bócsai Boróka Citerazenekar lép fel, majd a zsűri 16 órakor kihirdeti ki is a legjobb böllér, ki készíti a legjobb ételeket és kié a legjobb pálinka? Majd 17 órakor fellép a jó Laci Betyár. A jó hangulatról pedig Abaházi Csaba, a Retro Rádió műsorvezetője és a Nosztalgia Zenekar gondoskodik. Tavaly nagyon sok érdeklődő vett részt a jó hangulatú rendezvényen, remélhetőleg az idén is így lesz. Szombaton napközben 10 fokot mutat az időjárás-előrejelzés.