A hét elején, mint már megszokhatták olvasóink megmutatjuk, mely hírekre kattintok a legtöbbet olvasóink. Köztük van a majsai hármas karambolról szóló cikkünk, de megtudhatja azt is, hogy felfüggesztettek egy papot Bács-Kiskunban, a dióburok-fúrólégyről szóló hírünk is itt van, illetve egy videónk is, amelyen a Selymesnél történt gázszivárgást láthatja.

Nagy károkat okoz a nyugati dióburok-fúrólégy

Fotó: Miklay Jenő / archív-felvétel

Nem kell lemondanunk a dióról: van megoldás a dióburok-fúrólégy ellen

Óriási károkat okoz a nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) a kiskertekben és a dióültetvényekben egyaránt. Ez az árakban is megmutatkozik, a dióbél ára néhány év leforgása alatt kiugróan megemelkedett. Van azonban megoldás a dióburok-fúrólégy ellen.

Felfüggesztettek egy papot Bács-Kiskunban

„Büntetendő cselekmény elkövetésének gyanújáról” érkezett bejelentés a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyéhez. Mint hírül adtuk: az ügyben Dr. Bábel Balázs érsek előzetes vizsgálatot rendelt el.

Apró, de feltűnő nyolclábúak jelentek meg Bugacon

Az elmúlt hetekben több alkalommal is láthatók voltak a skarlát bikapókok egyedei Bugacon. Az őszi hideg reggelek nem túl kedvezőek számukra, ezért a könnyen felmelegedő helyeket keresik a homokban vagy a fűszálak végén. Ennek köszönhetően időnként a szemünk elé kerülhetnek ezek az igen érdekes megjelenésű példányok – írja a Kiskunsági Nemzeti Park.

Tiszaugon százfős rémisztő maskarába öltözött sereg vonult végig

Csokit vagy csalunk! – a tiszaugi estében ez a felszólítás számos alkalommal elhangzott. A halloweeni felvonulás idén is óriási sikert aratott a községben. A vártnál is többen csatlakoztak a rémisztő sereghez.

Hármas karambol Kiskunmajsán: két embert kórházba szállítottak

Három gépkocsi ütközött össze Kiskunmajsán, a Zrínyi Miklós utca és a Zárda utca sarkán csütörtökön. Információink szerint a mentősök két embert szállítottak a halasi kórházba, megfigyelésre.

Gázkitermelő kút vezetéke lyukadt ki Selymes közelében

Pénteken hírt adtunk róla, hogy a MOL vezetékéből szivárgott ismeretlen eredetű folyadék a Soltvadkert-Selymeshez közeli erdős területen. A társaság szombaton reagált megkeresésünkre, mint írták, egy gázkitermelő kút vezetéke lyukadt ki – közölte a MOL.