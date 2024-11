Déri Frigyes neves műgyűjtő és gyáros életéről, munkásságáról, valamint kulturális örökségéről tartott előadást dr. Lakner Lajos PhD, a debreceni Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese. Az előadásra a városháza dísztermében került sor.

Déri Frigyes öröksége előtt tisztelegtek Baján

Fotó: Beküldött fotó



A Déri örökség – helyi és országos jelentőségű értékek

Déri Frigyes (1852-1924), a Debreceni Déri Múzeum névadója és alapítója, nemcsak országos, hanem helyi szinten is jelentős nyomot hagyott maga után. Apja, Déri Károly, bácskai földbirtokos és kereskedő révén kötődött Bajához, ahol maga Frigyes is maradandót alkotott. Az általa 1916-ban megvásárolt ferences parkot közművelődési könyvtárral gazdagította, majd később a városnak ajándékozta, mely ma is az ő nevét viseli: Déri-kert. Gyűjteményét nemcsak Baján, hanem bécsi lakásában és stájerországi vadászkastélyában is gondosan ápolta. Az értékes könyvtár és műtárgygyűjtemény nagy része a debreceni múzeumba került, amely máig őrzi Déri Frigyes emlékét.

Egyedülálló előadás Dr. Lakner Lajostól

Az eseményen Dr. Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese, részletesen bemutatta Déri Frigyes életét, gyűjtőszenvedélyét és a kulturális életben betöltött szerepét. Az előadás nemcsak a műgyűjtő munkásságának nagyszerűségére világított rá, hanem annak aktuális üzenetére is: a művészeti és kulturális értékek megőrzésének fontosságára.

Társadalmi összefogás a siker érdekében

A rendezvényt Baja polgármestere, dr. Bari Bernadett is támogatta, amiért a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bajai csoportjának elnöke, Vedelek Norbert köszönetét fejezte ki.

„A neves műgyűjtő olyan értékeket hagyott az utókorra, melyeket meg kell őrizni és ápolni kell! Nagyon örülünk, hogy sikerült megszervezni ezt az egyedülálló előadást, és hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatta a rendezvényt” – írta közösségi oldalán Vedelek Norbert.

Déri Frigyes emléke ma is él

Az esemény nemcsak tisztelgés volt Déri Frigyes emléke előtt, hanem lehetőség arra is, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék Baja történetének egy fontos fejezetét. Déri öröksége élő példa arra, hogy a kultúra és a művészet iránti szenvedély milyen maradandó nyomot hagyhat egy közösség életében. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bajai csoportjának rendezvénye nemcsak helyi szinten, hanem országos szinten is jelentős kulturális eseményként írta be magát az év emlékezetes programjai közé.