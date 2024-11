A cukorbetegség komoly kockázati tényezőt jelent

A diabétesz velejárójaként a magas vércukorszint megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának és a vese elégtelen működésének a veszélyét. A diabétesz jelentősen felgyorsítja az erek elmeszesedésének folyamatát. Ennek hatására pedig kialakul az erek szűkülete, súlyos esetben pedig szívinfarktus vagy agyvérzés is kialakulhat.

A cukorbetegek látása is veszélybe kerül, ha éveken, évtizedeken át magas a vércukorszint. A diabétesz a szemet is megtámadja, és rontja a látást. Az idegek érzékelésének zavara a neuropátia is kialakul a cukorbetegek 60-70 százalékánál. Ez pedig azt jelenti, hogy az idegek érzékelésének romlásával egyszerűen nem érzi a fájdalmat. Márpedig az ellen a fájdalom ellen nem tudunk védekezni, amit nem is érzünk. Az idegek nem továbbítják az agyba a sejtek fájdalomüzeneteit.