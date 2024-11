Nem mindennapi élményben volt részük azoknak, akik szeretik a citera muzsikát. A tiszakécskei Arany János Művelődési Központ színháztermében szombaton több órán keresztül lehetett látni és hallani különböző citera zenekarok hangulatos játékát. Nem kis munkát vállalt magára Sári Györgyi és Ádám Sándor a helyi Düvő citerazenekar tagjai, akik a szervezést is maguk végezték. Nélkülük a találkozó nem valósulhatott volna meg. Üröm az örömben, hogy a szlovákiai Lukanényei Citerazenekar nem tudott eljönni, így csak a nyárásdi Sarló citerazenekar képviselte a határon túli magyar citerásokat.

Citera zenekarok muzsikáltak Tiszakécskén

Fotó: Szentirmay Tamás

A néptánc és a citerazene is összetartó erő

A rendezvény fővédnöke dr. Szeberényi Gyula Tamás a térség országgyűlési képviselője volt, aki köszöntötte a fellépőket és a nézőket. Felelevenítette régi erdélyi emlékét, amikor is megkérdezték egy településen, hogy hogyan élnek az ottani magyar diákok. Az volt a válasz, hogy egyetlen egy közösségük van, lehet táncházba járni, és oda minden magyar beiratkozik. Elmondása szerint akkor értette azt meg, hogy milyen fontos az, hogy közösségekben éljünk és összetartó közösséget alkossunk. Hangsúlyozta: a néptánc és a citerazene is ilyen közösség, ami összetartja az embereket. Ezért is fontos és értékes az, ami évtizedek óta Tiszakécskén történik a citerázással kapcsolatban.

Tisztelet a nagy elődöknek

Két ember nevét kell ezzel kapcsolatban megemlíteni, Zoboki Józsefné Ilonka nénijét, és Pribojszki Mátyásét. 1966-ban dr. Tóth Géza a diákotthonban bábegyüttest alapított és megkérte Ilonka nénit, hogy kísérjék a produkciót citerazenével. Innen ered Tiszakécskén a citerázás kezdete. A másik személy Pribojszki Mátyás, aki több mint negyven éve alapította a Tisza 83 citerazenekart. Ő fejlesztette olyan szintre a citerázást, amely lehetővé tette, hogy több szólamú zeneműveket citerán is előadjanak. Sok citerás nevelődött a városban, ami ma is tart, bizonyítéka ez a gála is. A város évtizedekig otthont adott a citera és népzeni találkozóknak.