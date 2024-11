A Magyar Bor Akadémia idén is meghirdette az Az év bortermelője Magyarországon elnevezésű díjat. Hogy ki lesz a cím tulajdonosa? Öt borászt jelöltek a 34. alkalommal meghirdetett versenyre. Köztük van egy kiskőrösi fiatalember is. Ifjú Szentpéteri Attila is bekerült azon öt személy közé, akikre szavazhatnak a borakadémikusoknak.

Ifj. Szentpéteri Attila az Év Bortermelője címre jelölt kiskőrösi borász

Fotó: Barta Zsolt

Hogy kik mellett versenyez vármegyénk borásza? Az ellenfelek között van Lamport József, az Egri borvidékről, Liptai Zsolt a Pannonhalmi borvidékről, Ifj. Szepsy István Tokajból és Vesztergombi Csaba a Szekszárdi borvidékről. A jelölés úgy történt, hogy több száz megkérdezett szakember véleményének összesítése után a Magyar Bor Akadémia kihirdette az öt legtöbb szavazatot kapott termelőt, akik esélyesek a végső győzelemre, a borászok Kossuth-díjaként is emlegetett év bortermelője címre – olvasható a szervezet közleményében.

A címet olyan személy nyerheti el, aki több éven keresztül magas szintű munkát végzett, borai idehaza és külföldön egyaránt sikereket arattak.

Az Év Bortermelője díj korábbi vármegyei nyertesei

A Kunsági borvidéken:

2007 – Frittmann János

2013 – Gálné Dignisz Éva

A Hajós–Bajai borvidéken: