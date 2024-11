Ahogy ismert Kiskőrös határában 2200 hektáron terem a szőlő, és ahogy nagyon sok hazai településen, így itt is Szent Márton neve napjának a hetében rendezik minden évben a borok mustráját. A borkóstolót a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend, a város önkormányzata és a helyi hegyközség szervezte, Domonyi László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd a történelmi egyházak megáldották a borokat és áldást kértek a szőlészekre.

Borkóstolóval véleményezték az idei évjáratot Kiskőrösön

Fotó: Barta Zsolt

A fehér és a rozék ilyenkor már szépek, és kellemes élményt jelentenek a fogyasztóknak. A borok még a következő hónapokban fejlődnek. A vörösborok azonban még távolról sincsenek készen, nyersek ugyan, de már megmutatják azt, hogy mire számíthat majd a borkedvelő.

Az aszály ellenére szépek a fehérborok

Béleczki Mihály, a borlovagrend nagymestere kezdte a minták minősítőjét. Hangsúlyozta, hogy idén is nagyon szép a fehérbor-felhozatal annak ellenére, hogy az aszályos időjárás nagyon sok problémát jelentett a szőlészeknek és a borászoknak. Filus János, a Kunsági Borvidék alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy négy szép kövidinkát kóstolhatott. Ez a szőlő, amelyet már a régi öregek is örömmel termesztettek, túlélte a szakmai rendszerváltást, megfelel a jelenlegi igényeknek, és bírja a természeti kihívásokat is. Majd megjegyezte: több ezer hektáron terem a Kunságban a Bianca, jó lett volna többet látnia a bormustrán. Majd áttért egy fontos szőlőfajtára. A zöld veltelinit sokan nem szívesen termesztik, mert a szőlő megóvása nehézkes. Ő ennek a cáfolatát adta, sőt hangsúlyozta, hogy a megfelelő termesztési móddal nagy mennyiségben és jó minőségben terem a növény. Egyébként az ebből készült termék Ausztriában az első számú vezető bor.

A borkóstolón a kékfrankos rozék hozták a formájukat

Kiss György, a borlovagrend főpohárnoka is megosztotta a tapasztalatait. A kékfrankos rozék hozták a formájukat, érzése szerint a Néró rozéknál valamivel jobbnak tűnnek most. Szentpéteri Attila Néró Siller mintája elnyerte a tetszését. Faragóné Opauszki Ildikó az olasz rizlingeket dicsérte meg a kövidinkák mellett. Hangsúlyozta, hogy Nagy Tamás két olaszrizling bora megérdemli az elismerést. Majd kiemelte, hogy számára szenzációs volt Nikléczi Gábor borász Generosa bora. Korábban Béleczki Mihály nagymester fogalmazta meg, hogy érzése szerint a helyi Vass és a Szentpéteri Borászatok mellett a harmadik magas színvonalú családi pincészet Nikléczi Gáboré lehet Kiskőrösön.