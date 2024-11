Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat friss, izgalmas hírek nélkül. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy megdőlt a novemberi melegrekord Baján, gyorshajtók veszélyeztetik a közlekedést Halason, és a Bócsatoron is jártunk, ahol egy néptáncegyüttes is fellépett, amiről videót is hoztunk olvasóinknak.

Hat csapat vágott disznót, de az egész települést megmozgatta a Bócsator

Fotó: Barta Zsolt

Békebeli cukrászda hangulatát idézték meg a Cifrapalotában

Egy különleges időutazásra várta az édességek és a művészetek kedvelőit a kecskeméti Cifrapalota. Ódon falai között szombaton egy békebeli kecskeméti cukrászda nyitotta meg kapuit, igaz csak egy napra.

Fontos témákban dönthetünk az új nemzeti konzultáció keretében

A kormány nemzeti konzultációt indított az új gazdaságpolitikáról. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője sajtótájékoztató keretében fejtette ki álláspontját a nemzeti konzultációval kapcsolatban.

Novemberi hőség, Baján több mint 20 fokot mértek!

1963. november 16-án Baján nyarat idézett az ősz: 24,7 Celsius fokot mértek. Az akkori pólóban sétálgatós emlékeket szinte biztosan nem írja felül újabb napi melegrekord, idén ugyanis téliesre fordult az időjárás novemberben.

A füstérzékelő életeket ment, figyelemfelhívó kampány indult

Lakossági tájékoztató kampányt indított a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a füstérzékelők használatával kapcsolatban. A Füstérzékelővel, vagy nélküle? szlogent viselő kampányról pénteken tartottak sajtótájékoztatót a kecskeméti laktanyában, ahol egyértelmű választ adtak a kérdésre a szakemberek: a füstérzékelő életet ment, és mindenképp ajánlott a háztartásokba való beszerelése. Ennek érdekében az igazgatóság 55 eszközt oszt ki a megyei járásokban családok és idősek részére.

Gyorshajtók veszélyeztetik a közlekedést Halason

Péntek délutántól késő estig közlekedési akció volt Kiskunhalason, a szabálytalankodókat és a gyorshajtókat igyekeztek kiszűrni a forgalomból. A rendőrök és polgárőrök közös akciójára azért volt szükség, mert az önkormányzathoz sok jelzés érkezett, hogy az 53-as főút városi szakaszán külföldi gyorshajtók veszélyeztetik a közlekedőket.