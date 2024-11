Nagy Gabriella művelődés-szervező elmondta: Ballószög nagyközségben kis közösség szerveződött, hogy az idei advent települési díszeit együtt megalkossák.

Fotó: Beküldött fotó

Több napon át otthon is készültek a kis csapat tagjai, majd összejöttek és együtt fejezték be a település díszítését. A közös munkálkodás eredménye: elkészült Ballószög adventi koszorúja. Ablakkeretek kaptak díszeket, melyeket több ponton ki is helyeztek, emellett boldogságkapuk, korcsolyák, sílécek, egyéb dekorok is színesítik a nagyközséget. Egy nagyon szép szán is kikerült a központba.

Fotó: Beküldött fotó

A település lakosai és barátai ellátták a díszítőket fenyővel, tujával, kellékekkel. A csapatot erősített profi virágkötő, helyi cég, anyuka, nagymama, őstermelő, közösségszervező, s természetesen a település vezetői is ott léptek be a segítők közé, ahol éppen szükség volt rájuk. Így Somogyi Lajos polgármester és Gáspár Zoltán alpolgármester is.

Immár a legújabb eredménye a csapatnak: Mikulás pár is üdvözli a Ballószögre érkezőt. A Töltekező Teázóban a díszítő csapat megálmodta a kedves figurákat. Gálfi László, a Fémtiszta Kft. munkatársaival vállalta a festésüket. Somogyi Lajos teret adott, Gáspár Zoltán szalmabálákat. Így most már a régi és az új ballószögi út találkozásánál mosolyognak az arra közlekedőkre.

Fotó: Beküldött fotó