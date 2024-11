Átvilágítják az önkormányzati cégeket

A legutóbbi ülésen a közgyűlés elfogadott egy olyan előterjesztést, amelynek értelmében egy gazdasági vezető átvizsgálja a gazdasági társaságok működését és az ő szakmai észrevételei alapján döntenek arról, hogyan lehet az önkormányzati cégeket valóban átláthatóan, költséghatékonyan működtetni.

A bajaiak érdekét kell kiszolgálni

A polgármester, kiemelte, céljuk, hogy a bajaiak is azt érezzék, ezek az önkormányzati cégek az ő érdekeiket képviselik. – Ezt a Bajaiak Programjában is kihangsúlyoztuk, és ehhez a vállaláshoz szeretnénk tartani magunkat. Jelenleg ezek az előkészítési folyamatok zajlanak. A célunk az, hogy leghatékonyabb döntéseket hozzunk. A jövő évben azt szeretnénk, hogy olyan rendszer alakuljon ki, ami képes rendet tartani a városban és képes hatékonyan működtetni azt. Szeretnénk, ha a bajaiak részéről is olyan visszacsatolást kapnánk, hogy érzik az odafigyelést. Érzik, hogy rend van a városban és pozitív folyamatok indultak el – mondta.

Meggyorsítják a helyreállítási munkákat a Petőfi-szigeten

Dr. Bari Bernadettel az árvízi védekezésről és a helyreállítási munkákról is beszélgettünk. – Látni kell, hogy míg az árvízi védekezésben volt olyan nap, hogy több mint ezren pakoltuk a homokzsákokat, addig az eltakarítás, a helyreállítás egy kevésbé látványos folyamat és a létszám is jelentősen kisebb. Most az az elgondolás született, és az elmúlt héten már így történt, hogy az önkormányzati cégek állományának felét átcsoportosítottuk, átirányítottuk arra a területre, ahol az árvízi védekezésből még maradtak hátra munkálatok. Ezt kifejezetten azért döntöttük el, hogy meggyorsítsuk a helyreállítási munkákat. Köszönjük a lakosság türelmét ezzel kapcsolatban. További nagy feladat a télre készülve a síkosságmentesítés. Folyamatosak az egyeztetések, igyekszünk majd erről is tájékoztatást adni – tudtuk meg a polgármestertől.