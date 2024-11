Találkozás 1 órája

Bajai vállalkozókkal találkozott Zsigó Róbert

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, államtitkár, miniszterhelyettes közösségi oldalán számolt be arról, hogy bajai vállalkozókkal találkozott szerdán a The Last House étteremben.

Márton Anna Márton Anna

Zsigó Róbert hangsúlyozta, hogy fontos a párbeszéd és az együttműködés a helyi gazdasági szereplőkkel. A közös összejöveteleknek pedig lesz folytatása. „Baja közös ügyünk!” – írja bejegyzésben a képviselő. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, államtitkár, miniszterhelyettes

Fotó: Zsigó Róbert közösségi oldala

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!