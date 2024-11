Vedelek Norbert bajai kötődése nagyon erős. Az egyik változtatás, amit eszközölne, hogy több pólusúvá váljon a vármegye, az elmaradott részek is felzárkózhassanak. Bízik benne ehhez minden támogatást megkap a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés tagjaitól.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés új elnöke

Fotó: Márton Anna / archív-felvétel

Megtiszteltetés és felelősség

Az új elnök a beszélgetés elején részlesen feltárta az elnöki jelölésének útját, mely már két évvel ezelőtt elkezdődött. Mint ismert, Rideg László korábbi elnöke nyugdíjba vonult, utódja lett Vedelek Norbert, aki az előző ciklusban alelnöki posztot töltött be.

Vedelek Norbert elmondta: 14 éve dolgozik az önkormányzati világban, a megyei feladatok, a területfejlesztés mindig is érdekelte. Nagyon sokat tanult Rideg Lászlótól. Az elnöki kinevezést megtiszteltetésnek érzi, ugyanakkor ez egy hatalmas felelősség is.

Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés tagjai

Vedelek Norbert a Fidesz színeiben lett elnök. Két alelnöke van a Fidesz-KDNP révén, Kerényi János és dr. Mák Kornél. A közgyűlésben csapatban dolgoznak, mindenkinek meg van a maga feladata.

A közgyűlésben 23 képviselői helyből a Fidesz-KDNP jelöltjei 14 helyet szereztek meg. A második legnagyobb frakcióval a Mi hazánk lett 5 fővel és a DK, illetve a Momentum 2-2 képviselőt juttatott a vármegyei közgyűlésbe. Két bizottságot alakítottak ki: egy pénzügyit és fejlesztésit. Mindkettőben lesznek külsős tagok is.

Az új elnök megjegyezte: az előző ciklusban is mindig betartották a politika íratlan szabályait és a vármegyei közgyűlés a béke szigete volt, kerülték a pártpolitikát, a fejlesztésekre koncentráltak. Bízik benne, hogy ez ebben a ciklusban is így lesz. Az alakuló ülést megtartották, az érdemi munka november végén kezdődik. A közgyűléseket továbbra is több településre elviszik, először Bugacra.

Folytatódik a településfejlesztés

Vedelek Norbert úgy véli, nemcsak Kecskeméten zajlik az élet, helyt kell állniuk az egész megyében, a 119 településen. A legfontosabb feladatának tekinti a Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elvégzett területfejlesztés folytatását, mely eddig is kiválóan működött. Az előző TOP program keretében 117 milliárd forint értékben valósult meg 782 projekt a vármegyében. A munkájuk országosan is kiemelkedett.