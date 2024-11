– Szeretnénk elérni, hogy a munkahelyek gondolkodjanak azon, hogyan tudnak a vállalati struktúrájukban elültetni egy idősödési stratégiát. Hogyan segítheti egy munkahely azt, hogy az emberek akár hatvan-hetvenévesen is megfelelő pozícióban dolgozhassanak? Erre találtunk ki egy minősítési rendszert, és lehet pályázni a Korbarát Munkahely minősítésre. Ezt az elnevezést és a minősítési rendszert le is védettük, és nagyon szeretnénk, ha minél több kecskeméti cég elnyerné a Korbarát Munkahely címet – mondta Molnár Szilárd. Ha egy cég vagy intézmény szeretne korbaráttá válni, több mint tíz kérdésből álló szempontrendszernek kell megfelelnie. Kecskeméten egyre több intézmény családbarát, bízunk benne, hogy a korbarátiságban is élen fog járni az országban Bács-Kiskun vármegye székhelye – főleg, hogy ez a minősítési cím innen indult ki.

Miért ne juthatna szépségverseny döntőjébe egy 81 éves hölgy?

Molnár Szilárd több példát is említett, hogy a világban milyen területeken nyer egyre nagyobb figyelmet az ageizmus, hogyan lépnek fel az emberek az életkor miatti megkülönböztetések ellen. A világ legtöbb országában például már eltörölték a korhatárt a különböző szépségversenyeken, és nemrégiben Dél-Koreában egy ilyen versenyen egy 81 éves hölgy be is jutott a döntőbe.

Esett már szó a sztereotípiákról. Az egyik legjellemzőbb sztereotípia az idősebb generáció képességeivel kapcsolatban az, hogy az elektronikai vívmányoknak, a mai kor követelményeinek nem tudnak megfelelni.

– Természetesen igaz az, hogy az idősebbek nem úgy értenek az okoseszközökhöz, mint a fiatalabbak, de ez nem jelenti azt, hogy nem képesek megtanulni a használatukat. Ők is rettenetesen kíváncsiak, szeretnének megismerkedni a mesterséges intelligenciával és a mai kor újdonságaival, de a sztereotip gondolatok miatt nem mernek kérdezni – emelte ki a kecskeméti szakember.

Kecskemét élen jár az idősödő generáció aktivizálásában

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a Széchenyi István Közösségi Házban és a Digitális Tudásközpontban igyekeznek intergenerációs programokat, élménypedagógiai foglalkozásokat szervezni, melyeket a fiatalabb és idősebb generáció együtt vehet részt.