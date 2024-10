Kiskunmajsán, a Csontos Károly utca vasútállomáshoz közeli végén található a magas kőkerítéssel körülvett zsidó temető, ahol 97 sírkő áll, azonban több olyan sírhat is fellelhető, amely nem volt sírkővel jelölve.

Jelképes síremlékeket helyeztek el a kiskunmajsai zsidó temetőben

Fotó: Pozsgai Ákos

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) és a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) kezdeményezésére öt településen – Kiskunmajsa mellett Császártöltésen, Sándorfalván, Tatán és Tatabányán – vizsgálták meg a zsidó temetőket és a korábban talajradarral beazonosított jelöletlen sírok fölé a közelmúltban betonba ágyazott vörösmészkő párnaköveket helyeztek el. Ezzel méltó módon állítanak emléket az itt nyugvóknak. Mivel pontosan nem ismert az eltemetettek személye, ezért a táblák mindegyikére az alábbi felirat héber rövidítése lett vésve: „Lelked legyen bekötve az élet kötelékébe”.

A zsidó temető története

A kiskunmajsai történeti leírások szerint ma már csak a temető emlékeztet arra, hogy egykor a zsidók meghatározó tagjai voltak a városnak. A zsidó jelenlét másik fontos jelképét, a zsinagógát még a II. világháború alatt felsőbb utasításra lebontották. Az 1870-ben felépült parasztház külsejű zsinagóga a Páva utcában volt, ezt megelőzően kért engedélyt a helyi zsidó közösség temető létesítésére. Az akkori faluszéli homokbuckát kapták meg erre a célra.

A krónika szerint a kiskunmajsai zsidó sírkertben az első temetés 1855-ben történt. A temetési anyakönyvek, a többi hitközségi irattal együtt azonban a holokauszt idején eltűntek. 2012-ben a temető falai között 97 sírt lehetett megszámlálni, a feltételezések szerint azonban több is létezett. A ravatalozó épülete is már megsemmisült, feltételezhető, hogy a temető keleti sarkában állhatott. A temetőnek eredetileg vályogkerítése volt, amit az 1930-as évek végén a zsidóellenes közhangulat erősödésével ismeretlen személyek kidöntöttek és a sírokat is megrongálták. A ma látható kőkerítés felépítésére 1939. október 14-én adott engedélyt a főszolgabíró Markovics Manónak, a hitközség akkori elnökének.