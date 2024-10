A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívásában azt írja, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az alapvetően jószándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése nemcsak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a szakemberek arra kérik a víz mellett sétálókat, kirándulókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízimadarakat.

A vízimadarak etetésével többet ártunk, mint használunk

Fotó: Shutterstock

A vízimadarak életmódja, különösen a hideg évszakra vonatkozó túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekesmadarakétól, ezért etetésük több szempontból is rossz a madaraknak, a környezetnek és az embereknek egyaránt. Rossz, mert kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, nem vonulnak el, emiatt tömegesen fagynak jégbe télen. Növeli a zsúfoltságot és a madarak közötti agressziót, fokozza a sérülésveszélyt és a fertőző betegségek, mindenekelőtt az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedését. A feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat, segíti a szaporodásukat, helyi patkányinváziót okoz, szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét. A hosszú ideje tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen „táplálék" diéta megbetegíti a madarakat, akár röpképtelenné téve az etetőhelyen felnövekvő fiókákat. Az etetés az önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz; rontja a madarak társadalmi megítélését, növeli az ember-madár konfliktushelyzeteket.

Öngerjesztő problémaspirál

Gyakorlati megvalósulását és hatását tekintve a vízimadarak etetése sajnos öngerjesztő problémaspirálként jelentkezik. Az etetett madarak ugyanis ősszel nem vonulnak el, így az emberek, látva a „sok szegény, éhes”, valójában elkényelmesedett madarat, tovább etetik őket. A fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat, kóborlásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő, ami tovább erősíti az emberek etetési hajlamát, aktivitását. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet, így nő a nyári kéregetők száma és immáron több madárral kezdődik újra a folyamat.