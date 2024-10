A Life Logos 4 Waters keretében a második Nyári Egyetem zajlik a bajai campuson, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium vezetésével. Dr. Dukai Miklós államtitkár beszédében hangsúlyozta: az elmúlt hetek eseményei rávilágítottak arra, hogy az éghajlatváltozás súlyosbodó hatásai itt vannak velünk. A szeptemberben levonuló dunai árhullám, amely ráadásul szokatlan őszi időpontban következett be, egy újabb nyomatékos figyelmeztetés mindannyiunk számára. Magyarország eredményesen megvédte lakosságát, természeti környezetét és épített értékeit a kiemelkedő szakmai felkészültség és az összefogás révén. Azonban a környező országokban tragikus katasztrófák következtek be, amelyek emberéleteket is követeltek – fogalmazott az államtitkár. Köszönetét fejezte ki mindazok felé akik bármilyen formában segítették a sikeres védekezési munkálatokat.

A képen balról-jobbra: dr. Dukai Miklós államtitkár, dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere és dr. Deli Gergely rektor is részt vett Baján, a vízgazdálkodásról szóló előadásokon

Fotó: Márton Anna

Dr. Dukai Miklós hozzátette: a jövőben még fokozottabban kell figyelmet fordítanunk a megelőzésre a védekezési stratégiák fejlesztésére és az alkalmazkodásra.