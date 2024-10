A részletszabályok kidolgozás alatt állnak, de a szándék az, hogy minél szélesebb körű megvalósításra lehessen pályázni.

Kecskeméten iparűzésiadó-többlet keletkezik

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Kecskeméten jelentős iparűzésiadó-többlet keletkezik, melynek egy része kerül vissza a fejlesztési alapba. Mivel azonban Kecskemét is a járás része, tehet javaslatot megvalósítandó fejlesztésre – hangsúlyozta az államtitkár, aki kiemelte: a program törvényileg még nincs rögzítve, ezért tulajdonképpen egy tervezetről van szó, és most társadalmasítják az elképzelést. Dukai Miklós elmondta: a tervek szerint a többi eddigi program is az önkormányzatok rendelkezésére áll majd jövőre.

Az államtitkár elmondta, hogy jelenleg a program társadalmasítása során gyűjtik a polgármesterek visszajelzéseit, melyekre támaszkodva hozzák meg a jogszabályokat. A program jövő év elején indulna el, és készülne el a pályázati kiírás tervezete, nyáron pedig megtörténhet a nyertes pályázatok kifizetése.