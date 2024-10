A magyarság mindig csak magára számíthatott a történelem folyamán

– Most 2024-ben is több nagy testvér is azt gondolja, hogy megmondhatja nekünk mi a helyes, mit kell gondolnunk, hogyan éljünk és kivel. Sok gyásznap jutott nekünk a történelmünk során, a tatár, török, Habsburg, orosz, német, szovjet közreműködéssel. Egy közös volt benne, a magyarság mindig csak magára számíthatott. A császári bosszúteljes döntés a megtorlásról abban is a visszájára fordult, hogy hősöket teremtett. Olyan hősöket, akikre 175 év elmúltával is emlékeznek a kései leszármazottak. A hősök ma is köztünk élnek. Ma már nem szükséges a hősöknek életüket adni, ontani egy nemes cél érdekében. Másfajta hősökre van szükség, de szükség van rájuk. Ahogy vannak hősei az országnak, ugyanúgy vannak hősei egy-egy településnek is – hangsúlyozta Vedelek Norbert.