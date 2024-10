A Kecskeméti Vadaskert az év minden napján várja a látogatókat. Most az állatok világnapja és az Állatvédelmi Témahét kapcsán még több programot kínálnak.

Beszélő papagáj és lámabébi is látható a Kecskeméti Vadaskertben

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Állatmentő állomás

Tokovics Tamás, a Vadaskert ügyvezető igazgatója az állatok világnapja és az éppen zajló Állatvédelmi Témahetek kapcsán mesélt az állatmentő tevékenységükről. Évente ma már több mint 700 egyedet mentenek meg, vagy próbálnak megmenteni. A gyógyult állatokat, amennyiben lehet, visszaengedik a természetes életközegükbe. Szeptemberben több fecskét is sikerült megmenteniük.

A Vadaskert új állatai

Szeptemberben egy kis lámacsikó született a Vadaskertben, akit már láthat a közönség. Van más különlegesség is. A kecskeméti állatkertben látható az országban egyedül mandrill majom család, ahol szintén van kismajom, aki már tökéletesen felvette a ritmust a felnőttekkel. Óriási showműsort tud produkálni, akárcsak a makákó család ifjú tagjai.

Új lakó a kék homlokú amazon papagáj, mely egy lefoglalásból érkezett a madármentő akció keretében a Vadaskertbe, a már meglévő sárga homlokú mellé. Egy külföldre költözött család ajándékozta a sárga homlokút az állatkertnek, aki beszélni is tud, ha jó kedvében van.

Az állatkert lakói már a télre készülnek

Már látszik az állatokon, készülnek a télre, egyre szebb bundát növesztenek. Főként a sarki rókák, szibériai farkasok. Minden évszaknak megvan a maga látványossága. Nemcsak a természet, de az állatok is más oldalukat mutatják.

Őszi tábort is tartanak

A Vadaskert nyári táborai mindig nagyon népszerűek, hamar betelnek a helyek. Idén először tavasszal is hirdettek egy háromnaposat. Ez is nagyon jól sikerült, így most ősszel is meghirdették. Nem kellett sokat várni, teltházas lett. A vadaskerti táborokba mindig sok a visszatérő törzsvendég gyerek. Nagy büszkeségük, hogy egy egykori nyári táboros diáklány később visszatért iskolai közösségi szolgálatosként, majd önkéntes segítőként a táborokba. Utána elvégezte a tanítóképzőt és zoopedagógus lett.

Jönnek az újabb programok

A kecskeméti Vadaskertben a következő időszakban is több program lesz. Hamarosan kezdődnek a nyugdíjas hetek, lesz Márton napi program, Adventi készülődés és állatok karácsonya is. Az állatkert egész évben nyitva tart. Minden évszakban egy élmény kilátogatni.