Kiskunmajsa önkormányzata korábban is nagy gondot fordított a legkisebbekre, így jött létre a minibölcsőde az Iskola utcában. A Petőfi utcai új, két csoportos bölcsőde építése is megkezdődött. Patkós Zsolt polgármester elmondta, hogy várhatóan jövő év nyarán már ott is fogadhatnak gyermekeket.

Már épül az új bölcsőde Kiskunmajsán

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció