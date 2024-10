Hatalmas büszkeséggel tértek haza a TST tánciskola fiataljai a Romániában megrendezett The Game nemzetközi táncversenyről. Váczi Nikolett, a tánciskola vezetője elmondta: brutál erős mezőnyben nagyon szép eredményeket értek el. Méltón képviselték hazánkat és Kecskemét városát.

A TST tánciskola növendékei, a TST New Generation

Fotó: Beküldött fotó

Új mezőny

Váczi Nikolett és csapata az elmúlt években számos hazai és nemzetközi versenyen táncolt, sok-sok aranyérmet szereztek. Most egy teljesen új mezőny felé nyitottak, hogy a kecskeméti táncosoknak minél nagyobb rálátásuk legyen az európai top csapatokra. Először jártak Romániában, a The Game nemzetközi táncversenyen, ahol olyan csapatokkal is megmérettették magukat, akikkel a hip-hop-világbajnokságokon is egy színpadra lépnek.

A TST tánciskola kiválóan helyt állt

A kecskeméti TST tánciskolát két formáció képviselte a nemzetközi megmérettetésen. A TST New Generation 2. helyen, a TST Mega Crew 3. helyen végzett. Ez óriási eredmény, főleg úgy, hogy a TST New Generation hazánkban gyermek kategóriában indul, a romániai nemzetközi versenyen pedig az ifi-k közé sorolták őket.

TST New Generation

A csapatban hat fiatal negyedik éve táncol együtt: Molnár Lilla, Molnár Hanna, Duka Viktória, Szikszai Csenge, Vörös Lara és Varga Lénárd. A korosztályuk nagyon vegyes. Van közöttük 8 és 10 éves, a többiek zömében 14–16 évesek. Így a korosztályi átlag szerint Magyarországon gyereknek számítanak. Most Nagyszalontán az ifi kategóriába sorolták őket, így idősebb tinédzser táncosokkal léptek egy színpadra. Ennek ellenére jól szerepeltek, a maximumot hozták. Az ezüst érem kiváló eredmény az erős mezőnyben.

TST Mega Crew

A nagyobb formációban 26-an táncolnak, négy csapat együtt alkotja, köztük a New Generation. Önállóan is nagyszerű eredményeik vannak, ez adódik össze a Mega Crew formációban. Váczi Niki mindenkivel nagyon elégedett volt, óriási büszkeséggel tölti el, hogy egy teljesen új mezőnyben is ilyen szép eredményeket értek el tanítványai. Ráadásul új tapasztalatokat is gyűjtöttek, melyek a jövő évi hip-hop-világbajnokságra való készülés során sokat jelenthetnek.