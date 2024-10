A volt ferences templomot a 14. században építették

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A várost is elérték a pusztító török seregek

Kecskemét múltját jelentősen befolyásolta a török uralom. 1526-ban a mohácsi csatavesztést követően Kecskemétet is elérték a pusztító török seregek. A Duna-Tisza közén átvonulva, 1526. szeptember 29-én Kecskemétre értek, és rablás, gyújtogatás után mentek tovább. A lakosság elmenekült, majd visszatért és a leégett házakat újraépítették, a várost helyreállították. A következő évek sem teltek el kisebb portyázások nélkül, de állandó török megszállás alá csak 1541, Buda elfoglalása után került Kecskemét.

Adót is szedtek

A törökök saját szervezetüknek megfelelő közigazgatást vezettek be, tisztviselőket neveztek ki, adókat szedtek. Kecskemét a budai szandzsák kerületi székhelye lett, élen a török bíróval, a kádival. 1565-ig a budai pasa szolgálati birtokához tartozott, ekkor szultáni hászbirtokká, azaz kincstári birtokká nevezték ki. Az adó folyamatosan emelkedett, eleinte a török adószedők, majd a helyi hivatalnokok szedték be a lakosságtól, ami a hódoltsági körülmények között is viszonylagos önállóság jele volt.

Nőszőpénztől a hücsetpénzig minden volt a török uralom alatt

A régi jegyzőkönyvekben a legnagyobb összeget kitevő egyenes adó egyik részét, a földadót derékadónak vagy császár adójának nevezték. Másik része a fejadó, azaz a harács volt, melyet a gyerekeken kívül mindenkinek fizetni kellett. Rendkívüli adók is voltak, például készpénz és terményadó, illetve szekeres- és gyalogmunka formájában. Fizettek még örökösödési díjat, a házasodók nőszőpénzt, a lakodalmak után menyegzőpénzt, a pereskedők az eskü letételéért hitpénzt, illetve a bírói díjak között volt hücsetpénz és csincsilátpénz, a testi fenyítéseket pedig meg lehetett váltani kalodaváltsággal és pálcapénzzel. A szegénység fokozódott a városban, a kecskemétiek panaszt is emeltek, melyet a szultán kivizsgáltatott, s ennek eredménye, hogy 1598-ban 200 ezerről 125 ezer oszporára csökkentette a derékadót.