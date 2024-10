A kis település óvodájába huszonkét gyermek jár, a bölcsődébe pedig hét. A bölcsőde közvetlen az óvoda mellett található, amit március elsején adtak át.

Tökfaragásra is várták a családokat a tiszaugi óvodában

Fotó: Szentirmay Tamás / Forrás: Szentirmay Tamás

– Tök jó őszi családi délutánnak neveztük el az eseményt, amely közös programja az óvodának és a bölcsődének – mondta Almási Barbara vezető.

– Kézműves-foglalkozással vártuk a gyerekeket, Szendrei Mariann óvónénivel, de besegített még Budainé Tóth Judit könyvtáros is. A tökfaragáshoz a szülők hozták a hozzávalókat, mi csak a helyet, a lehetőséget és a mécseseket biztosítottuk. A faragott tököket kitesszük az óvoda elé, de az ablakokba is jut majd. Bábel Kata jóvoltából a tornaszobában fényképezésre is nyílt lehetőség. A bölcsődében jótékonysági sütemény- és kézműves vásárt tartottak. A program végén pedig egy meglepetéssel szolgáltunk a gyerekeknek és a szülőknek, mert egy mese dramatizálásával készültünk – tette hozzá.