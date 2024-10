A kecskeméti köztemető előtt az állandó árusok mellett halottak napja és mindenszentek környékén nagyon sok a szezonális árus. Ennek köszönhetően temetői mécses, temetői virág és sírkoszorú, sírdísz nagy választékban várja a temetőbe látogatókat.

Megnéztük, valóban drágultak-e a temetői mécsesek és virágok

Fotó: Bús Csaba

Sírkoszorúk és sírdíszek

Vojtikovszki Sándor 30 éve árusítja a sírkoszorúkat, sírdíszeket. Rutinos eladóként úgy látja, idén is áldoznak pénzt a hozzátartozók, hogy elhunyt szerettük sírja méltó legyen a kegyeleti ünnepre. Az árak drágultak, ennek ellenére megveszik a szép, természetes anyagokból készült sírdíszeket. Régebben sokkal több nagy méretűt vittek, idén főként a közepes méretűeket keresik.

Az áremelést főként a fenyőágak árának növekedése indokolta, az erdészet többért adja. Így míg tavaly egy kisebb dísz 1600 forint volt, most 1800 Ft, a közepes 2300-ról 2800 forintra emelkedett. A kicsi, fenyő nélküli koszorú ára 1100 forint.

Újdonságok a temetői mécses kínálatban

Kovács Alex sokaknak lehet ismerős, ő is évek óta árusít mécseseket és krizantémokat. Mécsesek terén az egyik legnagyobb stand az övé, minden évben újfajta mécseseket is hoz a hagyományosok mellé. Úgy tapasztalja, idén is a sláger az egyszerűbb, olcsóbb mécses, de a dizájnos, például angyalkás, LED-es változatokat is többen megengedik maguknak. A nagyobb, díszesebb mécsesek ára 1650-től indul, van olyan mely több mint 3000 forintba kerül. Az árak a mécseseknél nem változtak tavalyhoz képest.

Az idei krizantémok nem pompáznak úgy, mint tavaly

A temetői virágkínálat slágere továbbra is a krizantém, több formában. Kovács Alex hozzátette: idén a nyári nagy meleg rossz hatással volt a növények fejlődésére, és nem tudtak időre kifejlődni. Így az idei krizantémok nem olyan teltek, mint például tavaly. Nála az árak nem változtak, a szálas virág ugyanúgy mérettől függően 500-700 forint, de idén nem tud engedni belőle, míg tavaly alkuképes volt az ár. A közepes cserepes változatok 1800-tól indulnak, a nagyobbak 3000-től.

A fiatal árus sok éves tapasztalata az, hogy a drágább termékeket inkább az utolsó napokban viszik jobban, mert sokan félnek, hogy ellopják a sírról.

A férfi vásárlók kevesebbet költenének

Az árusok között újnak számít Szabóné Farkas Katalin virágkötő standja, ahol a férje árusított. A Szentkirályon élő család eddig csak nagykereskedelemben értékesítette a szép természetes anyagokból készült, egyedi koszorúkat és sírdíszeket. Most először próbálkoznak magánvásárlókkal. Néhány nap után úgy tűnik, jól döntöttek. Van igény a vásárlók részéről a kreatív kegyeleti díszekre, még akkor is, ha drágább az egyszerűbbeknél. Bár ez leginkább csak a hölgyekre igaz, mivel jellemzően, ha férjekkel érkeznek, ők inkább lebeszélik párjukat a sok dísz és virág vásárlásáról. Szerencsére a hölgyek nem mindig hallgatnak rájuk. Náluk 1500-8500 forint között kaphatók a díszek. Az alapanyagok elmúlt évi drágulását nem is tudják teljesen beépíteni az árba, mert akkor már nem lenne rá akkora kereslet.