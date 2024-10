Sokakat zavar a fél évenkénti váltás, most éppen a téli óraátállítás az aktuális. Arról már szavazott az Unió, hogy töröljük el, de abban a tagállamok még nem egyeztek meg, hogy melyik maradjon, a nyári vagy a téli.

A téli óraátállításról is beszélt G. Németh György címzetes egyetemi docens

Fotó: Rádió 1 Gong

Téli óraátállítás

Most vasárnap hajnalban három órakor visszaállítjuk az órákat kettőre. G. Németh György ennek kapcsán kifejtette: az Európai Unióban már régóta téma az óraátállítás eltörlése, erről 2021-ben meg is született a döntés. Az viszont még nem eldöntött, hogy a nyári vagy a téli maradjon. Ennek érdekében egy szakmai tudományos csoport állt fel, melynek tagjai az élettani hatásokat figyelembe vevő, energetikai és pénzügyi szempontból is megvizsgált ajánlásokat készítenek. Az Alvásszövetség elnöke úgy véli: körülbelül két-három éven belül születhet döntés, és törölhetik el az óraátállítást.

A megfelelő mennyiségű alvás

G. Németh György a beszélgetés során több oldalról is megközelítette a jó minőségű alvás paramétereit. Az ideális alvási idő a szakemberek, a WHO szerint átlagosan 7-9 óra, de ez változhat életkortól és élethelyzetektől. Például a kisbabák, a kisgyerekek, az idősek ennél többet igényelnek.

Az alvás minősége

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is nagyon fontos. Akkor jó minőségű egy alvás, ha reggel felébredve, azt érezzük nyújtózás közben, tele vagyunk energiával, erővel, ez egy csodálatos nap lesz.

Az ágy és a szoba is befolyásoló

Az Alvás Szövetség elnöke arra is rámutat, nem mindegy, milyen helyen alszunk. Az ágy legyen kényelmes, fontos az ágymatrac minősége, a megfelelő párna is. A szoba mindig legyen sötét, mert teljes sötétségben tud a melatonin termelődni. A melatonin az alvási ciklust irányító hormon.

Amire még figyelni kell, ha lehet elektronikus eszköz ne legyen a szobában. A hanghatásokat is mérsékeljük, bár egy kakaskukorékolás vagy kukásautó ellen nem nagyon lehet védekezni. Ha ez a felébresztés egy mélyalvás fázisban történik, akkor kisebb sokkot kapunk, és nem jól ébredünk, a napunkra is hatással lehet. Ezzel szemben, ha már a felszínes alvási fázisban vagyunk, és egy jó kávé illatára ébredünk, jobb napunk lesz.