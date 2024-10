A Táncsics Kollégium először a 2022/2023-as tanévben pályázott a nemzetközi tanári mobilitási programra. Akkor egy éves pályázati ciklusban gondolkodtak. A 2023/2024-es tanévben viszont már kétéves szakaszra nyújtottak be pályázati anyagot.

Az Erasmus program során a kecskeméti Táncsics Kollégium tanárai külföldi kollégákkal dolgoztak együtt

A Táncsics Kollégium sikerszériája folytatódott

Óriási az öröm, hiszen újra nyert a Táncsics Kollégium. Így 2025. év végéig nyolc tanár, összesen 16 tréningen vehet részt. Ez az országban egyedülállónak számít, hiszen mint intézménytípus két egymást követő évben sikeres pályázati anyagot nem tudtak benyújtani hasonló intézmények.

Külföldi tanulmányutak

Idén nyáron három gyönyörű városban, Münchenben, Pulában és Dublinban jártak a nevelőtanárok. A hatnapos idegen nyelven folyó tréningek nagyon jó alkalmat adtak arra, hogy csiszolják, elmélyítsék nyelvtudásukat, módszertanilag frissítsék eszköztárukat, kapcsolatokat építsenek más országok pedagógusaival.

Erasmus Days

A külföldön elsajátított ismereteket, tapasztalatokat, kirándulási élményeket a diákoknak és a kollégáknak is továbbadják. Ennek egyik legutóbbi alkalma a napokban a nemzetközileg és országosan is megszervezett Erasmus Days volt, melynek a Táncsics Kollégium is hivatalosan regisztrált partnere.

Tanárok és diákok is beszámoltak élményeikről

Ezeken a napokon az Erasmus diákprogramonban részt vett tanulók is meséltek élményeikről, és megosztották tapasztalataikat az otthon maradt tanárokkal is. A Táncsics Kollégium meghívta Kecskemét város kollégiumainak vezetőit, tanárait is, hogy bemutassák pályázati metodikájukat, inspirálják, segítsék a hozzájuk hasonló helyzetben lévőket.

A mobilitás 2024-ben és 2025-ben „Az Európai Unió Erasmus+ programjának finanszírozásával” valósul meg összesen 30.233 euró értékben.