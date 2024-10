Sok éves hagyomány a településen a szüreti utcai futóverseny, ahol idén is sokan álltak rajthoz, gyerekek és felnőttek a különböző távokon. Sokan csodálták a Kunfehértó utcáin gördülő feldíszített traktorokat is, volt több matuzsálemi korban járó gépcsoda is. Rengetegen vettek részt a babakocsis, kismotoros, gyalogos felvonuláson is, ami ugyancsak sokéves szép hagyomány a szüreti forgatag idején.

Színes programokkal készületek a szüreti forgatagra Kunfehértón

Fotó: Pozsgai Ákos

Az Erdei téren felállított nagyszínpadon egymást követték a helyi fellépőkből álló csoportok, Posztobányi László veterán dalszerző-énekes saját műveiből adott elő egy csokorra valót, őt a Kunfehértói Általános Iskola tanulói követték, majd a Kunfehértói Nyugdíjas Klub tagjai mutatták be táncos produkciójukat. A Mosolyvár Óvoda Katica csoportjától szó szerint olvadozott a közönség, néptáncbemutatójukkal hatalmas sikert arattak. Az őket követő Kunfehértói Amatőr Tánccsoport is kitett magáért, vastapssal jutalmazták előadásukat.

A nagyszínpad köré kitelepült kézművesek, játékárusok és vendéglátók ölelésében a népi játszótér is sok érdekességet kínált a családoknak, volt nyuszisimogató, retró játékok és kukoricamorzsoló is.

A szüreti forgatag egyik csúcspontja volt az égből érkező meglepetés, amikor sárkányrepülőről szórták a térre a cukorkát, majd rögtön utána jött a bohócműsor, amely szintén légből pottyant csodákkal és hajtogatott lufikkal lepte meg a gyerekeket.

Késő délután a Sógorok együttes tagjai szórakoztatták a közönséget, este utcabállal folytatódott az egész napos szüreti mulatság.