Az októbert Dusnokon évről évre a hagyományőrzés jegyében megrendezett szüreti felvonulás és az azt követő bál teszi emlékezetessé. Az alkalomra idén is gyönyörűen, kreatívan feldíszített művelődési ház, a látványos szüreti felvonulás, majd a báli forgatag csak egy része volt az élményeknek, tudniillik a bíróné, Sánta Lilien szülei és a művelődési ház felajánlásának köszönhetően helyi finomságok, sütemények várták a mulatság résztvevőit.

Vidám hangulatban telt a szüreti felvonulás Dusnokon

Fotó: Zsiga Ferenc

A látványos felvonulás résztvevői a művelődési ház elöl indultak, az első megállóhely a közeli fedett piactér volt. A menetet a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Dusnoki Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes, a helyi Biser Táncegyüttes, a vendégségbe érkezett érsekcsanádi néptáncegyüttes gyermek és ifjabb táncosai alkották, az alkalomra az idősebb generációk tagjai közül is sokan viseletbe öltöztek. A menetet gyönyörű lovas hölgyek is kísérték, miközben a lovas kocsin szállított zenekar a közel kilométer hosszúságú menetet hangos muzsikaszóval vezette. A népes kompánia így érkezett meg a fedett piactérhez, ahol Balog János bíró és Hodován Imre kisbíró vezénylete mellett kérte ki a bírónét, Sánta Lilient a szüleitől. Ahogy ez megtörtént, innen egy időre nem is tágított a tömeg, de az ételekkel, házi süteményekkel és italokkal megterített asztalokon még így is nagyon sok finomság maradt.

A végig nótaszóval, fegyelmezetten, rendezett sorokban haladó szüreti felvonulás résztvevői természetesen valamennyi fontosabb útkereszteződésben ízelítőt adott abból, milyen is az, amikor a falu apraja nagyja önfeledten táncol, mulat, ünnepel.