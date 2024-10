Bár a szőlőt már egy hónapja leszedték a falu határában, azért az esemény nem maradhatott el. Pláne azért nem, mert egy borkatlant is szerveztek a helyi pincészetek a Teleház mögötti téren. A felvonulás is itt ért véget, ahol a 17 órakor a műsort adott a Fuchs Kórus, a helyi iskolások táncoltak, illetve a fúvós zenekar várta műsorral a hűvös idő ellenére is a falu központjába látogatókat.

A nyolcadikos diákok a szüreti felvonulás élén

Fotó: Angeliné Sebestyén Edit

– A település egyik nagy eseménye a szüreti fesztivál – hangsúlyozta hírportálunknak Takácsné Stalter Judit polgármester, akit a vármegyei közgyűlés néhány hete az „ Év polgármestere” címmel tüntetett ki. A falu elöljáróját arról kérdeztük, hogy mit is terveznek a következő öt évben megvalósítani.

– Az elmúlt tíz évben nagyon sok fejlesztés történt Császártöltésen, ezt a vonalat kívánják tovább vinni. A tervek megvannak, kérdés, hogy lesz- e pályázati pénz ezek megvalósítására. Az idősek otthona közelében egy új portát vettek, és az intézmény befogadó helyeit 19 fővel szeretnék bővíteni. Erre pályázati támogatást várnak – fogalmazott a polgármester, aki nagy tervként jelölte meg a közvilágítás korszerűsítését. Továbbá folytatni kívánják a járdák felújítását, az aszfaltos utak javítását is. A település vezetője fontosnak tartja a Sváb Kutatási Központ kialakítását, amelyhez Gulyás Gergely miniszter ígért korábban már pénzt. A belterületi kerékpárút elkészült, most már a Keceli és a Hajósig vezető utak kiépítése következik a jövőben. A polgármester szólt arról is, hogy a gazdasági nehézségek ellenére az intézmények működési színvonalának a megőrzését is fontos feladatnak tekinti.