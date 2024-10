A beszédeket követően a kisbíró kidobolta, hogy mi is fog történni még ezen a délutánon és este. Először az óvodások mutatták be táncukat, majd pedig a Kösöntyű Néptánccsoport. Tizennyolc fogat, húsz lovas és nyolc traktor indult el, hogy a település forgalmasabb utcáit végigjárja. Három helyen álltak meg, de a Holt-Tisza partjára is lementek, ahol a Kösöntyűsök és a Lakiteleki Ifjúsági Tánccsoport szórakoztatta az érdeklődőket. A csőszpárok pogácsával és borral kínálták a nézelődőket, de persze rövid ital is előkerült. Este a Hungarikum Liget Lakodalmas házában szüreti bált tartottak, melynek a bevételével az óvodát támogatták a résztvevők.