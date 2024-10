A halasi tanácskozáson nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek programjairól és pályázati lehetőségekről is szó esett. Sztojka Attila hozzászólásában rámutatott: – Magyarországot egyes országok úgy állítják be, amely a nemzetiségi közösségire nem fordít kellő figyelmet. – A magyar kormány a nemzetiségekre, benne a roma közösségekre is erőforrásként tekint. Lehetőséget kíván biztosítani a számukra valamennyi területen, gazdaság szereplőiként is számít és versenyképességi tényezőként tekint rájuk – hangoztatta az államtitkár.

Sztojka Attila: A romák helyzete nem pártpolitikai és ideológiai kérdés

Fotó: Pozsgai Ákos

Kiemelte, hogy 2011-ben az első magyar EU-elnökség idején elkészült a roma stratégia keretrendszere. Ezzel szemben tizenhárom évvel később, az EU-ban a baloldalhoz kötődő nemzetközi, civilnek mondott szervezetek mindenáron politikai ideológiai kérdést kívánnak csinálni a romákat érintő társadalmi felzárkóztatásból. – A romakérdés, az emberek élethelyzete, nem ideológiai, pártpolitikai kérdés – jelentette ki az államtitkár, aki emlékeztetett, hogy 2011-ben az Európai Unió még arról szólt, hogy az emberek jobb élethelyzethez segítse mindenek felett áll.

Sztojka Attila rámutatott a magyar kormány hatékonyságára

– Ma viszont azt látjuk, hogy az EU – a magát elit társaságnak tekintő vezetői –, egyre távolabb kerülnek az életszerű helyzetektől, miközben a magyar kormány az emberek valós társadalmi problémáival és annak megoldásával foglalkozik. Amikor 2011-ben a kormány létrehozta a felzárkózásért felelős államtitkárságot, akkor egyértelműen olyan szakpolitikai alapokat teremtett, amely intézményesítette a hátrányos helyzetű emberek társadalmi felemelkedését, és a társadalmi és gazdasági jólétének a megteremtését – fűzte hozzá a politikus, aki előadásában részletesen is beszélt a nemzetiségi önkormányzatokat és civil szervezeteket érintő programokról és pályázati lehetőségekről.