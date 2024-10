– A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés eredményeként a meglévő, elavult, térségi feladatokat is ellátó szociális szolgáltató központ helyén, egy, a 21. század követelményeinek megfelelő 400 négyzetméter hasznos alapterületű, kétszintes intézményt alakítunk ki. A kivitelezési szerződést a tavalyi évben kötöttük meg, a munkálatok idén áprilisban kezdődtek el. Az utcafronton elhelyezkedő főépület tartószerkezeti munkálatai már szeptemberben befejeződtek. Állnak a válaszfalak, a gépészeti és elektromos alapszerelések is készen vannak. Októberben elkészült a tetőfedés, így már csapadéktól védetten haladhatnak a belső munkálatok. A homlokzati hőszigetelés is készül már, így a hideg hónapokban téliesíthető lesz az épület – sorolta a beruházás részleteit dr. Kelemen Márk polgármester.

Az önkormányzatnak 550 millió forint vissza nem térítendő európai uniós és hazai forrás biztosít fedezetet az új szociális szolgáltató központ felépítésére

Fotó: Marton Áron

A főépület mintegy 407 négyzetméter hasznos alapterületen biztosít helyet a szociálisan rászorulók ellátásához szükséges infrastruktúrához. A földszinten az ellátást közvetlenül szolgáló helyiségeket alakítanak ki a szakemberek. Itt kap helyet a nyugdíjasok nappali foglalkoztató helyisége (nyugdíjasklub), férfi, női és akadálymentes ügyfél WC blokk, nagy méretű étkezőhelyiség, tálalókonyha a hozzá tartozó kiszolgálóegységekkel, szociális helyiségekkel. Az emeleti részen az irodák, tárgyalók kapnak helyet.

A szolgáltató központ mellett fedett tároló is épül

– A kialakításra kerülő hetvenöt négyzetméteres fedett járműtároló, a személygépkocsik mellett az ügyfelek és dolgozók kerékpárjainak és a kisgyermekkel érkező ügyfelek babakocsijainak biztosít csapadéktól védett tárolóhelyet. Megújul az udvar hátsó részén megmaradó épületszárny is, itt lesznek a gyermekjóléti szolgálat irodái. Kiépül a létesítmény hűtő- és fűtőrendszerét biztosító hőszivattyúk elhelyezésére szolgáló gépészeti tér. Az építéssel egy időben már folyamatban van a belső berendezések, eszközök beszerzése – fogalmazott a polgármester.

Az építési munkálatok befejezése a jövő év tavaszán, a teljesen felszerelt épület beüzemelése és az épülethasználók számára történő átadása 2025 nyár elején várható.