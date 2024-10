A Szent László ÁMK több fejlesztést is megvalósított az elmúlt években

Hajdók Róbert igazgató beszédében részletezte a felújítást. Örömét fejezte ki, hogy együtt tudnak ünnepelni az ilyen eseményeken.

– Bármilyen kicsi egy beruházás, ami jó, az ne legyen mindig természetes. Ezt tapasztaljuk mostanában, hogy ami jó, az ott van, és sokszor meg se köszönjük, vagy nem is veszünk róla tudomást. Nagyon sok épületet sikerült felújítani a közelmúltban. Köztük volt az új D épületünk, illetve energetikai beruházásunk is volt, aminek a hasznát most érezzük, mert nagyon sok pénzt tudunk megspórolni és a beruházásokra tudjuk fordítani. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a beruházások. Talán ez egy jó irány, hiszen tanulói létszámunk is bennünket igazol: most 1200 diák jár a Szent László ÁMK-ba. Még soha nem járt ennyi diák hozzánk, az elmúlt nyolc év alatt ez több mint 13 százalékos növekedést jelent – részletezte az igazgató.

A kisiskolát utoljára 2014-ben újították fel

A kisiskola 10 éve kapott külső hőszigetelést és napelemeket. Azóta csak inkább kisebb felújítási és karbantartási munkákat végeztek el. Több éves igény volt a tantermek padlózatának felújítása, csiszolás és lakkozás. A mosdókat több mint 30 éve alakították ki, nem a gyerekek méretének megfelelően. A belső felújítási munkálatokról 2023-ban született döntés, amelyeket 2024 nyarán el is végeztek. A felújítás során megtörtént a tantermek felcsiszolása és lakkozása, a tanulói és tanári mosdók teljes körű épületgépészeti, burkolási, elektromos és festési munkái. Kicserélték az ajtókat. A beruházás teljes összege bruttó 30 millió forint, amely a fenntartó támogatásával saját erőből valósult meg.