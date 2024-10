Több mint 4 milliárd forintból, a Modern Városok Program keretében újult meg a kecskeméti Kodály Intézet épülete, aminek múlt héten pénteken tartották ünnepélyes átadását. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy az épület a kecskemétiség szimbóluma, hiszen magában hordozza az örökségünket. A polgármester beszélt a felújítással zajló régészeti feltárásról, amikor is egy Árpád-kori házat, illetve az 15. századból származó házat találtak a szakemberek. Ezek a későbbiekben is látogathatók lesznek. Másrészt a zenei örökségünket is ápolja, hiszen szerte a világból érkeznek hallgatók zenei képzésre.

Szemereyné Pataki Klaudia: a Kodály Intézet a kecskemétiség szimbóluma

Fotó: Bús Csaba

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy számos tehetséggondozó műhely működik a városban a zenei tehetséggondozás mellett.