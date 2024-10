Még 2013-ban került a lobogó a városháza homlokzatára, szolidaritást vállalva a székely zászló használata mellett kiálló erdélyi magyarokkal. Az előző városvezetés a zászlót levette, de most visszakerült a helyére.

Újra lobog a székely zászló a bajai városháza homlokzatán

Forrás: Dr. Bari Bernadett Facebook-oldala

Dr. Bari Bernadett polgármester közösségi oldalán így írt erről az eseményről.

– Egy vérből valók vagyunk. A magyar–székely összetartozás napja is arra emlékeztet bennünket, hogy határok felett is egy nemzet vagyunk. A mai napon újra kitűztük a bajai városházára a székely zászlót, ezzel is kifejezve, hogy a közös múltunk és a jövőnk összeköt – olvasható a közösségi oldalon.