A szabadszállási szülész-nőgyógyász betegei megbecsülésére a legbüszkébb

A szakorvos eleinte vágyakozott arra, hogy továbblépjen, de végül a szabadszállási intézményben kötelezte el magát, ahol immáron fél évszázada tevékenykedik.

– Egy kisebb intézménynek is megvan a maga varázsa, ami számos kihívást és lehetőséget is jelent egyben. A szülőszobán is több olyan elképzelést meg lehet valósítani, aminek a nagyobb kórházakban kicsi az esély. Ilyen volt a szülésnél a helyi izolálás, az újszülötteknél pedig a nyákszívás helyett a nyáknyomás bevezetése. Az orvosi hivatás nemcsak a betegségek leküzdéséről, hanem az életmentésről is szól. A praxisomban erre is több alkalommal volt példa, melyek közül a legemlékezetesebb annak a kismamának az esete, akinek még a kezelőben elfolyt a magzatvize, a köldökzsinór pedig előreesett. Megoldásként a császármetszés jöhetett szóba. A magzat élete a helyzetfelismerésen és a gyors beavatkozáson múlott. Ilyen helyzetben nem sok ideje van az orvosnak, gyorsan kell cselekedni és mihamarabb kiemelni a babát. Szerencsére teljesen egészségesen született – emlékezett vissza a szabadszállási szülész-nőgyógyász.