A stációképek fakereteinek valamennyi alkatrészét fel kellett újítani, valamint a keretek színét, a néhány évvel ezelőtt felújított főoltár színéhez igazítani, pótolni, kijavítani a keretek aprólékos műgonddal elkészített faragványait. A jó minőségű olajnyomatos papírképek ugyancsak restaurálásra szorultak.

A stációképek felújítása közel nyolc hónapot vett igénybe – mondta el Ziegler-Németh Ferenc

Fotó: Gulyás Sándor

– Ruskó Norbert plébános idén januárban keresett meg azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e a több mint száz esztendős egyházi ereklyék felújítását. Gyakorlatai tapasztalataimra hagyatkozva, mivel évekig foglalkoztam a festészet mellett régi bútorok restaurálásával is, némi gondolkozás után elvállaltam ezt a tiszteletteljes feladatot. A munka rendkívül összetettnek bizonyult, egyben nagy kihívást is jelentett számomra– fogalmazott Ziegler-Németh Ferenc.

A stációképek nem kis restaurálásra szorultak

A faragott díszek újraalkotásában Vasile Koter Szatmárnémeti fafaragó is részt vállalt. A stáció képeit, vagyis papírnyomatokat, szakadásokat és kopásokat is restaurálni kellett. Az olajnyomatok külső felületét csillanásmentes üveglappal láttuk el a mechanikus sérülések és a rovar kártevők ellen, valamint hátlapok is borítást kaptak. A képek hőkasírozását Kovács István kecskeméti képkeretező végezte el.