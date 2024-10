Az MVM Démász Áramhálózati Kft. szerdán adja át egy új energetikai egységét, az úgynevezett Soltvadkert alállomást. Az MVM Hálózat összehangolt, komplex fejlesztési programot valósít meg a legmodernebb technológiák alkalmazásával ügyfelei üzembiztos ellátása érdekében. E program egyik meghatározó része a villamosenergia-hálózat pilléreiként működő, meglévő alállomások fejlesztése és újak létesítése. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. Soltvadkert délkeleti részén egy új 132/22 kilovoltos alállomást épített, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb beruházása volt.

A jövő héten átadják a Soltvadkert alállomást

Hírportálunknak Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere elmondta, hogy a városban termelő, műanyaggyártással foglalkozó vállalkozók évek óta panaszkodtak, hogy nem tudnak elegendő energiát vételezni, mert a hálózat nem bírja el. Ez pedig a fejlődésüket akadályozza. A szüret során a pincészetek is néhány hétig hatalmas mennyiségű áramot igényelnek. Pláne akkor, amikor szinte összeérnek a szőlők a klímaváltozásnak köszönhetően. Az ő ellátásuk is gyakran okozott nehézségeket. A mostani beruházásnak köszönhetően a trafóállomás ellátja Soltvadkert, Bócsa és Tázlár megnövekedett igényeit is. Temerini Ferenc azt mondta, hogy ha a jövőben további igény nyílik rá, akkor a most megnövekedett kapacitás bővíthető.