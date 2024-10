A Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete a város főterén főzte meg a száz adag halászlét. A Tourinform iroda munkatársai is segítettek az előkészületekben. Schäfer Andrea főzte idén a bajai halászlevet, amellyel kiérdemelték az első helyezettnek járó díjat a Siófoki Halfesztiválon. Közel ötven kilogramm halból készítettek halászlét.

A Siófoki Halfesztiválon a bajaiak az első helyet szerezték meg

Forrás: Beküldött fotó

– A tavalyi évben voltunk először ezen a rendezvényen, és idén újra meghívást kaptunk. A halfesztiválon mindenféle étel van, nem csak halászlét főznek ilyenkor a zenei programok mellett. Baja mint vendégváros kapott meghívást az eseményre. Szombaton magánszemélyek, egyesületek főztek, akkor is volt egy főzőverseny. Vasárnap pedig a vendégvárosok és az oda kitelepült gasztronómiai szolgáltatók mérték össze tudásukat. Különféle halételek készültek ezen a napon is. Két különdíjat adtak át, illetve három dobogós helyezést. Mi természetesen a bajai halászlével indultunk. Közel ötven kilogramm halból főztünk összesen. Folyamatosan kínáltuk és értékesítettük a halászlét, és külön egy kisebb bográcsban a hat zsűritagnak főztem én és a csapat. Segítettek a kollégák, a teljes tourinformos csapat ott volt, illetve a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületéből ott volt velünk Martonosi Attila és Péter András. A több mint 40 kilogramm halat ők főzték meg, nekem a kis bográcsban is segítettek minden tudásukkal – mondta Schäfer Andrea, a Bajai Tursztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Dr. Bari Bernadett gratulált a Siófoki Halfesztivál győzteseinek

Dr. Bari Bernadett bajai polgármester közösségi oldalán írt bejegyzésében így gratulált a csapatnak: – A bajai halászé 9 éves hungarikummá válásának napján, a IX. Siófoki Halfesztiválon a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. és a Bajai Halfőző Bajnokok képviselték városunkat, ahol elhozták az első díjat. Köszönjük szépen, szívből gratulálok!