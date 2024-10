Minden kedden 17 órakor és minden csütörtökön 15 órakor a Könyvtári Robotórán Molnár Dániel könyvtáros segít a fiataloknak megtanulni a programozás alapjait a Lego Ev3 robotokkal. A kisebbekre is gondoltak, és most már ők is minden héten részesei lehetnek a robotika világának. Az 5-10 éves korosztálynak szóló foglalkozás október 12-én és 26-án, szombaton 15 órakor kezdődik, míg október 19-én 9 órakor. A kisebb gyerekek Nagy Alexa könyvtáros segítségével Sphero Indi robotkocsikkal tanulnak. A regisztráció a könyvtár honlapján és Facebook-oldalán megtehető.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock